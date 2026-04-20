Подмосковные IT-компании пригласили присоединиться к исследованию индустрии ПО

Ассоциация «Руссофт» объявила о старте 23-го по счету исследования отечественной индустрии программного обеспечения. Компании Подмосковья пригласили присоединиться к формированию актуальной картины отрасли.

До середины апреля участники рынка могут внести свой вклад в масштабную аналитику, которая фактически становится ориентиром для развития всей IT-сферы в России.

Интерес к исследованию стабильно растет: в прошлом году к нему присоединились более 380 компаний из разных регионов, что позволило собрать максимально показательные сведения и зафиксировать рекорд по числу участников. Такой широкий охват делает итоговый анализ не просто статистикой, а отражением реальных процессов, происходящих в индустрии.

Речь идет не о формальном анкетировании, а о полноценном инструменте влияния на будущее отрасли. Полученные данные помогают оценить темпы импортозамещения, объемы инвестиций в разработку, уровень подготовки кадров и внедрение современных технологий.

На основе этих выводов формируют предложения по поддержке IT-бизнеса, выстраивают стратегические ориентиры развития и дают объективную оценку эффективности образовательной системы и региональных инициатив.

Результаты исследования находят применение как на уровне государства, так и внутри профессионального сообщества: они позволяют лучше понимать экономические и технологические тенденции, а также демонстрируют значимость индустрии для экономики страны в целом.

Каждая компания получает возможность бесплатно представить свой профиль в итоговом отчете, который распространяется как в цифровом, так и в печатном виде среди представителей власти, заказчиков и международных партнеров.

Присоединиться к исследованию можно, заполнив анкету онлайн или отправив файл по ссылке на адрес zhd@russoft.org.

Организаторы отдельно гарантируют конфиденциальность: всю информацию публикуют исключительно в обобщенном виде, а многолетняя практика проведения исследования и растущее число участников подтверждают доверие к его результатам.