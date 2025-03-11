Подмосковные IT-компании пригласили на обучающую программу «Спринт 2.0»

Подмосковных программистов пригласили на конкурсный отбор в акселератор «Спринт 2.0». Это программа развития IT-компаний, которая поможет участникам увеличить продажи и построить сильную команду.

Прием заявок на конкурсный отбор продлится до 19 марта, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Принять участие в акселераторе могут российские компании, которые занимаются разработкой IT-продуктов, направленных на замену зарубежных аналогов.

«Акселерационная программа поможет участникам найти точки роста: увеличить продажи, построить сильную команду, запустить маркетинг, масштабировать бизнес», — пояснили в ведомстве.

Программа начнется в июне 2025 года. Узнать о ней больше можно по ссылке.

Акселератор пройдет в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».