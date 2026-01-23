Подмосковные IT-компании пригласили на обучающую программу «Спринт 2.0»

Подмосковные IT-компании, которые создают продукты для замены зарубежного программного обеспечения, могут подать заявку на участие в специальной программе развития. Бесплатный акселератор «Спринт 2.0» принимает заявки до 16 февраля.

Участие в трехмесячной программе поможет бизнесу найти новые возможности для роста. Специалисты будут работать с российскими компаниями над увеличением продаж, помогут выстроить сильную команду, запустить эффективный маркетинг и масштабировать проекты.

Подать заявку на конкурс могут юридические лица. Основные требования к участникам: в команде проекта должно быть как минимум два человека, у компании уже должен быть готовый прототип продукта, а само решение должно соответствовать приоритетным направлениям программы.

Также важно, чтобы у компании были ресурсы для полноценного участия на всем протяжении курса.

Заявки принимают на официальном сайте акселератора. Старт образовательной программы запланирован на май текущего года.

«Спринт 2.0» — бесплатная программа поддержки для российских IT-компаний. Ее реализуют по федеральному проекту «Отечественные решения» и национальной программе «Экономика данных и цифровая трансформация государства».