Подмосковные IT-компании получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода

Высокотехнологичные компании Подмосковья получили в общей сумме 1,5 тысячи миллиардов рублей IT-грантов. Их направили на развитие отрасли и привлечение квалифицированных кадров.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, высокотехнологичные компании могут получить региональную поддержку. Гранты помогают развивать IT отрасль, создавать новые рабочие места и привлекать кадры.

«Отмечу, что на сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, IT-компаниям Подмосковья удалось привлечь более 3,5 тысячи новых айтишников», — поделилась первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что подать заявку на получение гранта могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье и имеют выручку от разработки программ или производства компьютерного оборудования от 70%. Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».