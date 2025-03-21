Подмосковные инженеры создали механического дракона для участия в «Битве роботов»

Подмосковные инженеры создали механического дракона для участия в международном чемпионате «Битва роботов». Уникальная разработка способна атаковать противника балкой-спинером и двигаться со скоростью до 20 километров в час.

Разработчики команды «Феникс» из Раменского создали робота специально для участия в международном чемпионате. Сделанный из стали стокилограммовый дракон может двигаться со скоростью 20 километров в час и атаковать соперника вращающейся балкой. Орудие делает три тысячи оборотов в минуту. Благодаря округлому корпусу все ответные удары будут проходить по касательной.

«Мы уверены, что сможем удивить зрителей и продемонстрировать все его возможности, поэтому с нетерпением ждем нового сезона в 2025 году», — сказал капитан команды Широков Максим.

Финал второго сезона чемпионата прошел в прошлом ноябре в Мытищах. Победу в категории роботов-тяжеловесников одержала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга.