Подмосковные инспекторы ГУСТ призвали сообщать о дефектах на детских площадках

Многие школьники в Московской области отправляются на каникулы с приходом весенне-летнего сезона. При этом детские площадки остаются популярными местами для игр и развлечений, где и проводится ремонт.

Повышенная нагрузка ведет к износу поверхностей, поэтому сотрудники ГУСТ Подмосковья уделяют особое внимание обслуживанию этих мест и способствуют оперативному устранению выявленных проблем.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что с начала весны было восстановлено более 30 тысяч квадратных метров резинового покрытия на детских площадках в Подмосковье. Дефекты могут привести к травмам, а непрофессиональный ремонт может обернуться полным разрушением объектов.

«Поэтому важно незамедлительно сообщать об обнаруженных недочетах, чтобы не допустить происшествий» — указал Мурашов.

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