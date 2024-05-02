Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили последствия незаконной перевозки мусора | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:58 Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили последствия незаконной перевозки мусора ГУСТ МО

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Жителям Московской области напомнили об ответственности, предусмотренной за незаконную перевозку мусора. В ГУСТ Подмосковья уточнили, что только в апреле инспекторы вынесли 156 постановлений на общую сумму 15 миллионов рублей.

Больше всего нарушений за указанный период выявили на участке А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». Также незаконных перевозчиков стройотходов обнаружили в Мытищах, Луховицах и Реутове.

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В ГУСТ Подмосковья напомнили, что за соблюдением правил перевозки мусора также следят умные камеры. Помимо этого, инспекторы регулярно проводят экологические рейды с участием сотрудников Минэкологии, МВД и ГУРБ и проверяют наличие необходимых документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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