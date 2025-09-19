Подмосковные хоккеистки выиграли золото на стартовом этапе первенства России

С 6 по 16 сентября в Нижегородской области прошел ​первый этап первенства России по хоккею среди сборных команд юниорок до 18 лет. Хоккеистки из Подмосковья выиграли на соревнованиях золотые медали.

Впервые в истории проведения первенства на лед вместе с российскими коллективами вышли и иностранные участники — команда из Китая и сборная Белоруссии. Состязания провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Спортсменки из Московской области сначала одержали победу над соперницами из Нижегородской области со счетом 4:1, затем побороли команду из Санкт-Петербурга с результатом 7:0. С таким же счетом завершилась встреча с белорусской сборной. А в заключительном матче группы «А» хоккеистки уверенно обыграли столичную команду — 7:1.

В полуфинале за две минуты до конца матча подмосковная команда сумела вырвать победу у сборной Свердловской области со счетом 5:4. Финал стал повторением противостояния с москвичками, и вновь сильнее оказались представительницы Подмосковья. Итог решающей встречи — 5:4 в их пользу.

В составе сборной Московской области выступали пять представителей клуба «Торнадо». Коллектив ранее объявил об объединении с другой подмосковной командой — «7,62». Обновленный клуб будет базироваться в Воскресенске.