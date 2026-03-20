Подмосковные хоккеистки выиграли золото на первенстве России

Женская сборная Московской области вновь подтвердила статус сильнейшей в стране. Команда в восьмой раз завоевала золото на первенстве России по хоккею среди юниорок до 18 лет.

Турнир проходил в Нижегородской области, где подмосковные хоккеистки провели восемь встреч, одержав победу в семи из них.

Соревнования организовали по круговой системе – каждая команда играла со всеми участниками.

В таком напряженном графике спортсменки из Подмосковья сумели продемонстрировать стабильно высокий уровень игры, уверенно пройдя всю дистанцию и набрав максимальное количество очков.

Итоговая турнирная таблица зафиксировала первое место за региональной сборной.