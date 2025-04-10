Подмосковные хирурги спасли подростка с тяжелыми ожогами после удара током

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах спасли 16-летнего пациента после сильного удара током. Подросток коснулся высоковольтного провода во время «зацепинга» — опасной поездки на поезде.

Пациент поступил в больницу в очень тяжелом состоянии с контузией и ожогами.

«Первоочередной нашей задачей стало восстановление водно-электролитного баланса и поддержание функции жизненно важных органов. Интенсивная инфузионная терапия, мониторинг гемодинамических показателей и респираторная поддержка были необходимы для лечения шока и гипоксии», — пояснил заведующий ожоговым отделением МОЦОМД Андрей Веселов.

После этого хирурги при помощи самых современных методов очистили раны и восстановили кожные покровы, пересадив здоровые ткани на поврежденные участки. Параллельно с этим врачи проводили антибактериальную терапию.

Лечение длилось восемь месяцев, после чего подростка выписали. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию.

Медики напомнили, что передвигаться на внешней части поезда не только незаконно, но и крайне опасно. Развлечение может обернуться серьезными травмами и даже привести к летальному исходу.