Подмосковные хирурги спасли подростка с тяжелой патологией тазобедренных суставов

Хирурги МОДКТОБ провели успешную операцию подростку с патологией тазобедренных суставов. Юный пациент страдал от болей и хромоты даже при незначительных нагрузках.

В больницу обратились родители подростка, которые рассказали, что дисплазию тазобедренных суставов у него выявили еще в детстве. Он регулярно проходил назначенное специалистами лечение, однако оно не помогло.

«Дисплазия тазобедренного сустава — это серьезная ортопедическая патология, при которой нарушается формирование суставных структур. Без своевременного лечения заболевание может привести к значительным функциональным нарушениям: изменению биомеханики ходьбы, хроническому болевому синдрому и преждевременному развитию коксартроза», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Хирургическое вмешательство необходимо, если заболевание обнаружили слишком поздно или консервативное лечение не принесло желаемых результатов.

Врачи после обследования приняли решение провести подростку многокомпонентную реконструкцию сустава.

«В ходе операции была сформирована правильная форма головки бедра и произведена транспозиция вертлужной впадины, для формирования правильного взаимоотношения в тазобедренном суставе», — пояснил Григорьев.

Теперь пациенту предстоит реабилитация, во время которой он должен будет следовать предписаниям врачей. Позже он сможет вести нормальную жизнь без неприятных ощущений и ограничений.