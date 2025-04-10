Подмосковные хирурги спасли подростка с нарушением работы легкого

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 17-летнего пациента, которому было тяжело дышать. У молодого человека возникли проблемы с легкими из-за чрезмерных спортивных нагрузок.

Пациенту оперативно провели компьютерную томографию. В области левого легкого у него выявили полости, заполненные воздухом. Врачи приняли решение о срочной операции, так как осложнения могли привести к серьезным нарушениям работы органа.

«Видеоторакоскопическая хирургия является минимально инвазивным методом лечения спонтанного пневмоторакса и демонстрирует хорошие результаты с точки зрения сокращения времени пребывания пациентов в нашем стационаре, уменьшения болевого синдрома и снижения риска рецидивов по сравнению с другими видами хирургического вмешательства», — пояснил врач Владимир Трунов.

На третьи сутки после вмешательства пациенту удалили дренаж плевральной полости. Позже его выписали. В течение месяца юноша должен будет избегать физических нагрузок.