Подмосковные хирурги прооперировали девочку с редкими пороками ЖКТ

При рождении у девочки диагностировали два редких порока: атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищем и атрезия ануса без свища. Для исправления патологий врачи Московского областного центра охраны материнства и детства провели четыре операции. Сейчас ребенок продолжает наблюдаться врачами, но уже дома.

Министерство здравоохранения Московской области отмечает, атрезия пищевода характеризуется прерывистостью органа и его аномальным соединением с трахеей. Это может привести к легочной инфекции из-за вдыхания слюны или содержимого желудка. Атрезия ануса — отсутствие отдела в ЖКТ, что препятствует нормальной дефекации.

После короткой предоперационной подготовки врачи через несколько проколов сшили концы пищевода пациентки и вывели девочке сигмостому. Послеоперационный период она провела в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, после чего ее перевели в отделение хирургии и выписали.

«В нашем центре операции по поводу атрезии пищевода и атрезии ануса проводятся регулярно. Наш коллектив имеет большой опыт в ведении таких пациентов», — рассказала заведующая ОРИТН Мария Попова.

На следующем этапе врачи выполнили лапароскопическую коррекцию атрезии ануса и сформировали заднепроходный канал в анатомически правильном положении.

На 10 месяц жизни пациентки хирурги успешно закрыли сигмостому, восстановив непрерывность пищеварительного тракта.

Таким образом, был завершен многоэтапный процесс лечения, включавший четыре операции и три госпитализации.

«У ребенка была сочетанная патология, затрагивающая как грудную клетку, так и колопроктологию. Все этапы лечения были проведены в одном стационаре, что обеспечивает непрерывность и удобство для пациентов», — подчеркнул заведующий отделением хирургии новорожденных, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

В Минздраве МО сообщили, на всех этапах лечения применялись малоинвазивные методики для снижения травматичности, сокращения сроков восстановления и достижения оптимального косметического результата.