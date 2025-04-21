Подмосковные хирурги исправили подростку врожденную аномалию стопы

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели успешную операцию подростку с аномалией стопы. У 15-летнего пациента на одной ноге было шесть пальцев, что провоцировало неприятные ощущения и сложности при подборе обуви.

Врачи тщательно осмотрели молодого человека и приняли решение провести реконструктивную операцию.

«Благодаря хирургическому вмешательству подростку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупрежден физический дискомфорт, от которого он ежедневно страдал», — пояснила врач — травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

После заживления мальчик сможет жить обычной жизнью и не ощущать последствий патологии. Сейчас он готовится к выписке.