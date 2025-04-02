Подмосковные хирурги исправили 2-летнему ребенку врожденную аномалию стопы

Специалисты МОДКТОБ провели успешую операцию двухлетнему ребенку с шестью пальцами на ноге. Особенность строения стопы доставляла ему дискомфорт при ношении обуви.

В консультативно-диагностической поликлинике МОДКТОБ у юного пацинта выявили наследственный врожденный порок развития большего количества пальцев — полидактилию.

«Благодаря хирургическому вмешательству, ребенку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте», — пояснил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главврач медучреждения Александр Григорьев.

Пациента уже выписали. Позже он пройдет реабилитацию и сможет вести обычный образ жизни.