Подмосковные ГСГУ и ГГТУ выпустили более 1,5 тысячи студентов в этом году

В коломенском ГСГУ и орехово-зуевском ГГТУ прошли выпускные. В этом году высшее образование в этих вузах получили 1532 студента. Свыше 400 получили дипломы с отличием, рассказали в Минобразования МО.

Больше всего выпускников стали педагогами по двум профилям: «Начальное образование. Дошкольное образование», «Русский язык. Литература», «Математика. Информатика», «Математика. Физика» или «История. Обществознание».

Ребята, получившие образование в Подмосковье, быстро находят работу. Об этом свидетельствует национальный рейтинг по трудоустройству от Минтруда России. В нем учитываются не только процент занятости выпускников, но и уровень зарплаты.

ГГТУ и ГСГУ занимают 11 место среди педагогических вузов и готовят учителей разных профилей: от русского языка и математики до логопедии и социальной педагогики. Для обучения вузы имеют специальные лаборатории, кампусы и исследовательские площадки.

Минобразования Подмосковья напомнило, сейчас в регионе идет приемная кампания. Выпускники школ могут подать документы в пять вузов по пяти направлениям. Университеты и институты стремятся принимать студентов на бюджет и предоставляют возможность целевого обучения.