Подмосковные гребцы выиграли две золотые медали игр БРИКС

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали на турнире по гребному спорту международных игр БРИКС в Казани. Более четырех тысяч спортсменов из 90 стран мира съехались в Казань, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, первое золото в финальном заплыве женских парных двоек на дистанции две тысячи метров завоевали Анастасия Любич и Кира Ювченко. Серебро выиграла сборная Белоруссии, а бронза досталась спортсменкам из Ирана.

​Первое место в соревнованиях четверок без рулевого среди мужчин завоевали Роман Ломачев, Алексей Воробьев, Илья Иванов и Иван Кладовой в составе сборной России. Второе место занял квартет из Белоруссии, а третье — представители Узбекистана.

​В ведомстве отметили, что в копилке подмосковных спортсменов уже четыре золотые и две серебряные медали.

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