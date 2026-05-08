Подмосковные гребцы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России» в Москве. Они завоевали золото, серебро и бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорта, победителями соревнований в четверке без рулевого среди мужчин стал экипаж Подмосковья, в состав которого вошли Олег Дудко, Иван Кладов, Роман Ломачев и Андрей Потапкин. Им уступили соперники из Липецкой и Тверской областей.

Серебро в восьмерке с рулевым среди женщин взяла подмосковная команда в составе Софьи Крутиковой, Дарьи Ковалевой, Марии Макаровой, Полины Лифантьевой, Полины Беловой, Анны Кореневской, Екатерины Костюхиной, Ольги Иноземцевой и рулевой Анны Руссковой. Золото в этой категории взяла Москва, а бронзу — Санкт-Петербург.

Третье место Подмосковью также принесли Милина Романова, Ксения Чуркина, Анастасия Середа и Ксения Чернышова в четверке без рулевого среди женщин.

Соревнования проходили с 3 по 6 мая в Крылатском. Финал состоится в Казани в сентябре.