Подмосковные гребцы выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Они завоевали серебро и бронзу.
Как сообщили в региональном Минспорте, в женских соревнованиях на дистанции 500 метров серебряным призером стала Мария Давыкоза. Ее опередили соперница из Краснодарского края.
Среди мужчин на третью ступень пьедестала встал Артем Михнеев. Он уступил представителям Республики Марий Эл и Москвы.
Соревнования проходили с 29 марта по 2 апреля в Краснодаре в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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