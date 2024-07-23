Подмосковные гребцы выиграли 17 медалей на чемпионате России

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Подмосковные спортсмены выиграли шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Турнир проходил с 17 по 23 июля в Воронеже.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров», а также Максим Оселедко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров» выиграли золото чемпионата. Елена Анюшина завоевала золотую медаль в дисциплине «байдарка-двойка тысяча метров», а Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров».

Серебро разных дисциплинах выиграли Елена Анюшина, Виталий Ершов и Максим Спесивцев, Владислав Литовка и Иван Дмитриев. Бронзовые награды получили Виталий Ершов и Максим Спесивцев и Елена Анюшина.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте