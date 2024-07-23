Подмосковные гребцы выиграли 17 медалей на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Турнир проходил с 17 по 23 июля в Воронеже.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров», а также Максим Оселедко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров» выиграли золото чемпионата. Елена Анюшина завоевала золотую медаль в дисциплине «байдарка-двойка тысяча метров», а Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров».

Серебро разных дисциплинах выиграли Елена Анюшина, Виталий Ершов и Максим Спесивцев, Владислав Литовка и Иван Дмитриев. Бронзовые награды получили Виталий Ершов и Максим Спесивцев и Елена Анюшина.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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