Подмосковные города стали призерами федерального индекса «IQ городов»

Фото: Минэнерго МО

Итоги расчета индекса «IQ городов» подвели в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов. Пять городов из Московской области стали призерами конкурса.

В число победителей вошли Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки, Электросталь в категориях «административные центры» и «крупные города».

Индекс «IQ городов» охватывает разнообразные показатели, включая цифровизацию ключевых областей, таких как энергетика, сфера ЖКХ, строительство, безопасность, медицина и многие другие.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье активно осуществляются современные инициативы для создания эффективной системы управления городской инфраструктурой и улучшения жизненных условий граждан.

«Именно поэтому подмосковные города регулярно входят в число лидеров премии индекса „IQ городов“», — добавил Хромушин.

Проект «Умный город» разрабатывается Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Основная цель заключается в повышении конкурентоспособности российских городов и создании эффективной системы по управлению городским хозяйством. Кроме того, реализация программы помогает повысить качество жизни россиян.

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