Подмосковные города стали лауреатами всероссийской туристической премии

В городе Касимов в Рязанской области 28 февраля состоялось награждение лауреатов всероссийской премии «Туристические города». В число призеров вошли семь населенных пунктов Подмосковья.

На конкурс подали 387 заявок из 70 субъектов страны, а в финал жюри отобрало 195 проектов, представлявших 60 регионов.

Среди участников из Подмосковья наибольшее число наград получила Коломна, став лучшей в двух номинациях: «Город музейного туризма» и «Город туристических брендов».

Звенигород стал вторым в категории санаторного и оздоровительного туризма, Одинцово занял второе место среди направлений паркового туризма и смысловых пространств.

Бронзу получили Руза, Зарайск и Клин. Отдельный диплом за активное развитие городской туристической среды жюри вручило Демонстрационному центру ЦАГИ в Жуковском.

Премия «Туристические города» входит в национальную туристическую экосистему «Россия вдохновляет на путешествия» и отмечает проекты, которые формируют привлекательный образ российских городов и развивают индустрию путешествий внутри страны. Награды присуждают по итогам прошедшего года.