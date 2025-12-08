Подмосковные горнолыжники выиграли 5 медалей на Кубке России

Подмосковные горнолыжники продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке России. По итогам второго и третьего этапов соревнований, проходивших в Мурманской области, сборная региона получила пять наград.

На втором этапе в дисциплине «слалом» среди мужчин не было равных Семену Ефимову, который представлял Областной центр олимпийских видов спорта и школу «Истина» в Истре.

Вторую ступень пьедестала занял Александр Хорошилов из Дмитрова.

«Две достаточно хорошие попытки. Я доволен вторым заездом, достаточно активный был. Сегодня у меня была задача четко сформулированная, я ее выполнил», — прокомментировал победу Семен Ефимов.

Среди женщин бронзовую медаль завоевала Виталина Гирина, которая также выступила за школу «Истина».

На третьем этапе Семен Ефимов добавил в копилку Подмосковья еще одно золото. Виталина Гирина повторила успех, выиграв бронзовую медаль.

Старты стали логичным продолжением триумфа на первом этапе Кубка России, где Александр Хорошилов стал лучшим, Семен Ефимов взял серебро, а Виталина Гирина — бронзу.

Все этапы в дисциплине «слалом» проходили в Кировске с 30 ноября по 7 декабря в рамках государственной программы «Спорт России». Состязания собрали 130 спортсменов.