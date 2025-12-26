Подмосковные горнолыжники выиграли 4 медали на профессиональных соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO». Они завоевали два золота и два серебра.

Виталина Гирина и Александр Хорошилов из Дмитрова завоевали два золота в женских и мужских соревнованиях в дисциплине «слалом» в рамках соревнований «Серия PRO», рассказали в региональном министерстве спорта.

Серебро Виталина Гирина получила в «слалом-гиганте». В этом же направлении уже на этапе Кубка России она вновь финишировала второй.

Соревнования проходили с 23 по 25 декабря в городе Куса Челябинской области в рамках госпрограммы «Спорт России».