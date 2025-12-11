Подмосковные горнолыжники выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные горнолыжники вернулись с престижных соревнований «Серия PRO» с тремя наградами. В активе спортсменов золото и два серебра.

В мужском слаломе чемпионом стал Александр Хорошилов, который представил Областной центр олимпийских видов спорта в Дмитрове. Второе и третье места в этой дисциплине заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Алтайского края.

Среди женщин отличилась Виталина Гирина, которая также тренируется в Дмитрове. В слаломе она получила серебряную медаль, уступив лишь горнолыжнице из Москвы. Третьей стала представительница Белоруссии.

Еще одно серебро спортсменка добавила в копилку команды в соревнованиях категории «слалом-гигант». Первое место досталось спортсменке с Камчатки, а третье — из Москвы.

Профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту проходили в Кировске с 7 по 9 декабря в рамках государственной программы «Спорт России».