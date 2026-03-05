Подмосковные горнолыжники выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные горнолыжники привезли медали с соревнований на Камчатке и Сахалине. Григорий Бурочкин занял первое место на всероссийских стартах «Вулканы Камчатки», его земляк Иван Салкин стал вторым.

Еще один спортсмен из области, Артем Абалихин, поднялся на третью ступень пьедестала на первенстве России.

Григорий Бурочкин победил в дисциплине «слалом-гигант» среди юношей 12–13 лет. Следом за ним финишировали представители Иркутской и Калужской областей.

Иван Салкин завоевал серебро в слаломе в той же возрастной категории. Лучшее время показал спортсмен из Иркутской области, а бронза у горнолыжника из Краснодарского края.

Соревнования «Вулканы Камчатки» проходили с 1 по 5 марта на трассе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие вошло в программу «Спорт России».

В это же время на Сахалине разыгрывали медали первенства России. В Южно-Сахалинске среди юниоров в слаломе отличился Артем Абалихин. Он преодолел трассу за одну минуту 48,05 секунды. Это время принесло ему бронзу. Первое место осталось за хозяином трассы — спортсменом из Камчатского края, а серебро у москвича.

Незадолго до этого представители Подмосковья успешно выступили на этапе Кубка России. Виталина Гирина, Семен Ефимов и Артемий Семенов выиграли два золота и бронзу в слаломе. Сейчас на Сахалине продолжаются седьмой и восьмой этапы Кубка России и первенство страны. Спортсмены соревнуются в слаломе-гиганте и слаломе. Старты продлятся до 6 марта.