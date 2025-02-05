Подмосковные горнолыжники выиграли 2 медали на турнире за кубок России

Представители Московской области выиграли две медали на Кубке России по горнолыжному спорту. В их активе золото и серебро. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Семен Ефимов занял первое место в дисциплине «слалом». Еще один подмосковный спортсмен Александр Хорошилов стал серебряным призером в этой же дисциплине. Отметим, что для Ефимова победа стала третьей в сезоне.

Кубок России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» проходил с 3 по 5 февраля в Красноярске. Участниками соревнований стали более 120 спортсменов из России и Белоруссии. Следующий этап Кубка и чемпионата России пройдут в Мажероке. Соревнования организуют в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».