Подмосковные горнолыжники победили на турнире «Серия PRO»

Семен Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Оба спортсмена представляют Московскую область.

Так, действующий обладатель Кубка России Семен Ефимов завоевал золотую медаль в дисциплине «слалом», установив время 1 минута 36,93 секунды.

Второе место занял Александр Хорошилов, отставший всего на 0,17 секунды. Бронзовую награду получил Никита Алехин из Камчатского края.

Первые соревнования «Серия PRO» проходят с 3 по 6 декабря в Кировске, расположенном в Мурманской области. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».