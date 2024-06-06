Подмосковные гонщики выиграли 8 медалей на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли четыре золотые и три бронзовые награды Кубка России по кольцевым гонкам, а также серебро на чемпионате страны. В соревнованиях, которые прошли на автодроме «Нижегородское кольцо», приняли участие 107 пилотов.
Гонщик из Королева Алексей Несов финишировал первым в трех стартах, пилот из Балашихи Алексей Хаиров дважды финишировал третьим, а Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзу в гонке Супер-продакшн.
Следующий этап соревнований пройдет автодроме Kazan Ring Canyon с 20 по 22 июня.