Подмосковные гонщики выиграли 8 медалей на чемпионате России

Фото: Фото: СМП РСКГ

Подмосковные спортсмены выиграли четыре золотые и три бронзовые награды Кубка России по кольцевым гонкам, а также серебро на чемпионате страны. В соревнованиях, которые прошли на автодроме «Нижегородское кольцо», приняли участие 107 пилотов.

Гонщик из Королева Алексей Несов финишировал первым в трех стартах, пилот из Балашихи Алексей Хаиров дважды финишировал третьим, а Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзу в гонке Супер-продакшн.

Следующий этап соревнований пройдет автодроме Kazan Ring Canyon с 20 по 22 июня.

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