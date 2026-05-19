Подмосковные гонщики стали лауреатами фестиваля суперкаров в Раменском

Подмосковье на автодроме RDRC Racepark в Раменском 16 и 17 мая прошел фестиваль суперкаров «Анлим». Представители Московской области взяли несколько наград.

Победителями в своих классах стали Андрей ТТ из Власихи (зачет GT2) и Денис Кистень из Истры (GT5).

Бронзовыми призерами оказались Александр Миронов из Красногорска (GT1), а также Андрей ТТ, финишировавший третьим в классе GT4. Первый гонщик дополнительно удостоился спецприза за самую высокую скорость на финишной черте — 291,62 км/ч.

Фестиваль стал первым официальным соревнованием по дрэг-рейсингу в центральной России в новом сезоне, при этом дистанция заездов составила нестандартные 3/8 мили (603 метра).

В гонках участвовали несколько десятков пилотов из разных регионов, соревновавшихся в семи классах. Уже 30 и 31 мая на том же автодроме, но уже в Быково, состоится первый этап RDRC — чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу.