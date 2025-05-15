Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на всероссийском турнире

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали на всероссийском юниорском турнире по гольфу «ФорестХиллс». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Лучший результат среди девушек 17–18 лет показала Алиса Молоканова — она сыграла турнир за 208 ударов и заняла первое место. Второй стала Мария Маилян, а третье место — у Софии Добролович из Москвы.

Среди юношей победил Марк Пучков из Подмосковья, а серебро досталось Матвею Подольскому из Москвы. Третьим стал Никита Наслимов из Красноярского края.

В турнире участвовали 120 спортсменов из десяти регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Красноярский и Краснодарский края. Соревнования проходили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».