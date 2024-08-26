Подмосковные гольфисты выиграли 5 медалей на летней Спартакиаде учащихся

Фото: Golf.ru

Подмосковье выиграло пять медалей на соревнованиях по гольфу в рамках летней Спартакиады учащихся России. Спортсмены получили два золота, два серебра и одну бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в состав сборной региона вошли Алиса Молоканова, Елизавета Кошкина и Алина Герман. Они получили золото в командных соревнованиях, обогнав соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Золото также завоевала Елизавета Кошкина, а Алиса Молоканова стала серебряным призером в личном первенстве.

Серебро получил и юношеская сборная, в состав которой вошли Кирилл Дунаев, Марк Пучков и Глеб Сотников. Марк Пучков также получил бронзу.

Соревнования прошли с 19 по 24 августа в гольф-клубе «Форест Хиллс» в Московской области.

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