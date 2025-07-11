Подмосковные гандболисты выиграли летнюю спартакиаду молодежи России

Подмосковная сборная выиграла золотые медали на соревнованиях по гандболу в рамках летней Спартакиады молодежи. В финале они обыграли соперников из Москвы.

​Как рассказали в региональном Минспорте, на групповом этапе гандболисты региона одолели соперников из башкортостана, Пермского, Ставропольского и Краснодарского краев. В четвертьфинале они обыграли команду Челябинской области, а в полуфинале — сборную Башкортостана. В заключение подмосковные спортсмены обыграли команду Москвы.

Золотые награды получили Кирилл Акрамов, Антон Аксюков, Владислав Алексанян, Максим Беликов, Николай Белов, Игорь Великодный, Даниил Грицай, Кирилл Елистратов, Данила Кислюк, Иван Кузнецов, Владимир Меркулов, Никита Новик, Илья Теплухин, Вячеслав Усачев, Евгений Шейкин и Иван Шельменко.

Соревнования прошли с 1 по 11 июля в Салавате в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 11 команд.