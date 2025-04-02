Подмосковные гандболисты победили на межрегиональном турнире среди юношей

Команда Московской области выиграла межрегиональный турнир по гандболу среди юношей до 15 лет, организованный SEHA — Gazprom League. Спортсмены из Подмосковья одержали победу во всех матчах, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В первый день турнира команда обыграла соперников из Москвы со счетом 24:19 и разгромила хозяев соревнований — сборную Пермского края. Игра завершилась со счетом 30:18. На следующий день подмосковные гандболисты уверенно победили сборную Санкт-Петербурга — 28:17.

«Ребятам привычно побеждать, ведь команда — чемпион России прошлого сезона. Однако соперники на турнире сильные. Мне очень понравилась команда Пермского края. Я давно не видел таких сильных команд этой возрастной группы», — прокомментировал главный тренер команды «Московская область», заслуженный тренер России Евгений Константинов.

Отмечается, что лучшим игроком турнира признали вратаря команды Московской области Тимофея Кудрявцева.

«Рад, что команда Московской области снова показала такой высокий результат. Поздравляю с этим ребят и тренерский штаб», — подчеркнул генеральный директор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.

По итогам соревнований второе место заняла сборная Пермского края, третье — команда Москвы, а Санкт-Петербург оказался на четвертом месте. Турнир проходил в Перми с 28 по 30 марта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».