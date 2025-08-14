Подмосковные гандболистки заняли 3-е место на летней Спартакиаде молодежи

Женская сборная по гандболу из Подмосковья стала бронзовым призером в командном зачете VI летней Спартакиады молодежи России. От Московской области на соревнованиях выступали 16 спортсменок, рассказали в Минспорта региона.

Девушки одержали победу над соперницами из Астраханской и Ростовской областей, однако не смогли противостоять командам из Москвы и Самарской области.

Подмосковные гандболистки одолели представительниц Краснодарского края в четвертьфинале, а в полуфинале сборная из Ростовской области взяла над ними верх. За третье место спортсменки боролись с командой из Самарской области и завершили встречу победой со счетом 39:34.

Представительниц Московской области отметили за индивидуальные достижения — Александра Крылова стала лучшим игроком и бомбардиром турнира в составе символической сборной спартакиады, а Ярослава Попова — выдающимся левым крайним игроком.

Победу на спартакиаде одержали спортсменки из Москвы, на втором месте расположилась команда Ростовской области.

Напомним, что соревнования по гандболу VI летней Спартакиады молодежи России проходили с 4 по 14 августа в Астрахани. Турнир собрал более 160 участниц из 10 регионов страны.

Спортивное событие было организовано по госпрограмме «Спорт России».