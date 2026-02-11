Подмосковные гандболистки вышли в «финал четырех» Кубка России

Женский гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода завоевал путевку в «финал четырех» Кубка России. Лучшими игроками признали Серафиму Тиханову и Ксению Закордонскую.

Подмосковная команда сыграла в четвертьфинале вничью со сборной Тольятти «Лада». В первой игре гандболистки «Звезды» одержали победу со счетом 31:22. По сумме набранных очков команда прошла в решающий этап турнира.

«Я благодарна своим девочкам, мы сделали игру в первом матче, пусть сегодня победить не удалось, но тем не менее сыграли достойно», — сказала главный тренер «Звезды» Ольга Акопян.

В финале четырех также сыграют «Ростов-Дон», ЦСКА и «Астраханочка». Соревнования пройдут 4 и 5 апреля в рамках федеральной программы «Спорт России».