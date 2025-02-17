Подмосковные фристайлисты выиграли 2 золота на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли золотые медали на международных соревнованиях по фристайлу «Кубок Чемпионов». Они получили две награды высшей пробы.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в дисциплине «акробатика» показал Максим Буров. Он опередил россиянина Ильдара Хакинова и белоруса Макара Митрофанова.

В дисциплине «акробатика-группа-смешанная» лучшей стала команда «Россия-1», в состав которой вошли подмосковные спортсмены Илья и Максим Буровы, а также Ксения Шаронова из Республики Башкортостан. Второй место заняла «Россия-2», а замкнула тройку «Республика Беларусь-1».

Соревнования проходили 14 и 15 февраля в Ярославской области.