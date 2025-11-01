Подмосковные фигуристы завоевали 2 медали этапа юниорской серии гран-при России

Подмосковные фигуристы выиграли две медали на этапе юниорской серии гран-при России — турнира «Красноярье». Они получили золотую и серебряную медали.

Как рассказали в региональном Минспорте, победителями соревнования в дисциплине «танцы на льду» стали воспитанники СШОР им. Юрия Ляпкина в Балашихе Елизавета Малеина и Матвей Самохин. Второе место в этой программе заняли представители Училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин.

«Нам очень помогали наши хореографы. Мы ездили к Ирине Колесниковой, солистке Мариинского театра, нам помогал Герман Правоторхов, экс-солист Мариинского театра. В общем, очень много с ними работали, буквально над каждым пальчиком, в каждом движении. Надеемся, что это было оценено», — сказал Матвей Самохин.

Соревнования проходили в Красноярске с 30 октября по 1 ноября в рамках госпрограммы «Спорт России». В третьем этапе приняли участие около 80 юниоров.

Ранее подмосковные фигуристы выиграли три медали на всероссийских соревнованиях «Звезды Магнитки».