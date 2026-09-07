Подмосковные фигуристы выиграли золото на юниорских соревнованиях в Бангкоке

Фигуристы из Московской области Мария Фефелова и Артем Валов заняли высшую ступень пьедестала на втором этапе юниорского Гран-при по танцам на льду в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Выступая за областное училище олимпийского резерва № 3, дуэт продемонстрировал выдающийся результат в произвольной программе, набрав рекордные для себя 100,76 балла. Суммарная оценка за два дня соревнований составила 166,09 балла (включая 65,33 за ритм-танец), что принесло спортсменам золотые медали. Представители США получили серебро, а Франции — бронзу.

Этот триумф стал вторым подряд для российского дуэта: в августе 2026 года спортсмены уже одержали победу на первом этапе в Сиане. Две победы на этапах серии обеспечили Марии и Артему гарантированное участие в финале юниорского Гран-при, который состоится в декабре 2026 года.

Международная серия турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) служит ключевым квалификационным этапом для отбора в решающий раунд сезона.