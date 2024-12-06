Подмосковные фигуристы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Фигуристы из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. В активе спортсменов два золота, серебро и две бронзы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В танцах на льду по программе кандидатов в мастера спорта победу одержала пара Марии Фефеловой и Артема Валова. Второе золото команде принес Максим Некрасов в дуэте с московской фигуристкой Василисой Кагановской.

В женском одиночном катании серебро выиграла Дарья Третьякова. Среди юношей бронзовые медали в этой же дисциплине завоевали Борис Татаров и Даниил Шарков. Молодые люди выступали по программе кандидатов в мастера спорта и I спортивного разряда соответственно.

Отмечается, что все участники — воспитанники подмосковного училища олимпийского резерва № 1, а Дарья Третьякова также представляет школу «Ангелы Плющенко».

Напомним, соревнования проходили с 2 по 4 декабря 2024 года в Сочи. В турнире приняли участие 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.