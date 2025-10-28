Подмосковные фигуристы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

С 22 по 24 октября в Магнитогорске прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров «Звезды Магнитки». Подмосковные фигуристы выиграли три медали различного достоинства.

Особенно ярко представители региона проявили себя в танцах на льду, где сразу два дуэта, представляющие училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске, поднялись на пьедестал почета.

Высшую награду завоевали Мария Фефелова и Артем Валов, а бронзовыми призерами стали Полина Тихонова и Матвей Лысов. Второе место в этой дисциплине заняла пара из Москвы.

«Мы на тренировках стараемся накатывать форму. Очень большие объемы делаем, поэтому нам это очень сильно помогает», — поделился Артем Валов.

Успешно подмосковные фигуристы выступили и в одиночном катании среди юниоров, где бронзовым призером стал учащийся академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске Михаил Алексахин. Первую и вторую ступень пьедестала в этой категории заняли спортсмены из Москвы.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию среди юниоров «Звезды Магнитки» провели в рамках государственной программы «Спорт России».