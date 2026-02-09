Подмосковные фигуристы выиграли 3 медали на первенстве России среди юниоров

Сборная Московской области добилась успеха на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Спортсмены получили три медали: две золотые и одну бронзовую.

В соревнованиях по одиночному катанию уверенную победу одержала фигуристка Елена Костылева, представившая Краснознаменск. Она набрала 228,53 балла и во второй раз подряд стала чемпионкой России среди юниоров. Серебро и бронзу в этой дисциплине взяли спортсменки из Москвы.

Золото получила и подмосковная пара в танцах на льду. Дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова показал лучший результат, набрав 178,62 балла.

Елизавета Малеина и Матвей Самогин поднялись на третью ступень пьедестала с результатом 170,40 балла. Серебряными призерами стали фигуристы из столицы.

Первенство России среди юниоров проходило с 4 по 8 февраля в Саранске. Эти соревнования состоялись в рамках федеральной программы «Спорт России».