Подмосковные фигуристы стали призерами всероссийских соревнований

Пара из Подмосковья завоевала серебряные медали на всероссийском турнире по фигурному катанию «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Девид Нарижный и Ирина Хавронина стали вторыми в дисциплине «танцы на льду». Первое и третье места заняли дуэты из Москвы.

«В целом довольны собой. Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне», — отметила Хавронина после награждения.

Соревнования проходили 26–27 октября в Магнитогорске. Они включали мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Этот этап открыл серию из пяти турниров Гран-при России, которые также пройдут в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».