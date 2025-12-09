Подмосковные фигуристы стали победителями «Кубка Первого канала»

Подмосковные фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин победили на юниорских соревнованиях по фигурному катанию «Кубок Первого канала» в составе команды Александры Трусовой. Они выступили в дисциплине «произвольный танец».

Подмосковные фигуристы открыли командный турнир и получили 104,41 балла, принеся команде первые 10 очков. В результате сборная выиграла соревнования под наставничеством серебряного призера зимних Олимпийских игр, бронзового призера чемпионата мира, серебряного и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой.

Второе место досталось команде Анны Щербаковой, а третье — фигуристам Алены Косторной.

Турнир проходил 6 и 7 декабря в Калуге в рамках федеральной программы «Спорт России». В каждой команде были танцевальные и спортивные пары и шесть одиночников. Победителя пределили по количеству набранных очков.