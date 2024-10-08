Подмосковные фигуристы стали победителями и призерами всероссийских соревнований

Представители Подмосковья завоевали одну золотую и две серебряные медали на всероссийском турнире по фигурному катанию «Мемориал Панина-Коломенкина». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской обалсти.

В танцах на льду среди мастеров спорта золото выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а серебро досталось Анне Коломенской и Антону Фролову. Третье место заняли Алиса Абдулина и Артем Крылов из Санкт-Петербурга.

​«Могли выступить и лучше. Было много мелких помарочек, было тяжело. Впервые выступали так рано по времени. Обычно выходим на лед не раньше полудня. Будем работать дальше, учтем все ошибки и исправим их», — поделились эмоциями Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Серебро среди кандидатов в мастера спорта завоевали Мария Фефелова и Артем Валов, уступив столичным спортсменам. Напомним, турнир проходил с 1 по 6 октября в Санкт-Петербурге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».