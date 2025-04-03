Подмосковные фигуристы победили на первенстве России среди юношей и девушек

Первенство России по фигурному катанию проходит в Казани с 31 марта по 4 апреля. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях золотые медали.

Тандем Марии Фефеловой и Артема Валова стал лучшим, а спортсмены обновили личные достижения. Второе и третье места заняли дуэты из Москвы и Самарской области.

По итогам национального первенства сильнейшие спортсмены войдут в состав юношеской сборной России по фигурному катанию на сезон 2025/2026.

На лед в рамках соревнований вышли представители 21 региона России. Состязания провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».