Подмосковные фигуристы победили на первенстве России среди юношей и девушек
Первенство России по фигурному катанию проходит в Казани с 31 марта по 4 апреля. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях золотые медали.
Тандем Марии Фефеловой и Артема Валова стал лучшим, а спортсмены обновили личные достижения. Второе и третье места заняли дуэты из Москвы и Самарской области.
По итогам национального первенства сильнейшие спортсмены войдут в состав юношеской сборной России по фигурному катанию на сезон 2025/2026.
На лед в рамках соревнований вышли представители 21 региона России. Состязания провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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