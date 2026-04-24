Подмосковные фермы включили в список маршрутов для гастропутешествий

В Московской области запустили новый гастрономический проект, который объединяет путешествия по фермерским хозяйствам, сыроварням и винодельням региона в единые тематические маршруты. Инициатива, которую реализуют РБК и Россельхозбанк, начала работу в апреле, предлагая жителям и туристам открыть Подмосковье с неожиданной стороны — через локальные продукты и производство.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что на интерактивной карте уже доступны первые четыре маршрута, каждый из которых знакомит с разными форматами агротуризма.

Один из них ведет в Талдом на ферму «Коза Ностра», где гости могут прогуляться по территории, понаблюдать за козами англо-нубийской и зааненской пород и увидеть, как в реальном времени создают ремесленные сыры.

Любителям винной культуры предлагают маршрут в Краснознаменске, где расположена винодельня Elpa Winery. Посетителям показывают путь вина от виноградной лозы до готовой бутылки и раскрывают особенности создания напитка.

Еще один гастрономический пункт — сыроварня в хозяйстве «Свободный труд» в Дмитровском округе. Это место известно широким ассортиментом молочной продукции: там производят более 40 видов сыра, а также кефир, ряженку, творог, сметану и йогурты. Посетителям предлагают не только дегустации и покупку свежих продуктов, но и участие в экскурсиях и мастер-классах.

Для тех, кто ищет более необычный формат отдыха, в маршрут включили «ЭкоДеревушку» в Коломне, где работают крокодиловая и улиточная фермы, а также небольшой зоопарк с экзотическими животными и насекомыми, что делает посещение особенно запоминающимся.

Проект ориентирован на развитие внутреннего туризма и знакомство с местными производителями.