Подмосковные фермеры пригласили к себе жителей на Пасху | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 14:37 Подмосковные фермеры пригласили к себе жителей на Пасху Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Читать 360 в

Сыроварни «Ройгас» и Олега Сироты, а также ферма «Веселая корова» приглашают жителей Подмосковья к себе, чтобы вместе отметить Пасху. Гостей ждет множество увлекательных мастер-классов и экскурсий.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, валянию игрушек и росписи глиняных фигурок научат на сыроварне Олега Сироты 5 мая, а 6-го пройдут мастер-классы по росписи ватных игрушек и пряников.

Реклама

Гостей сыроварни «Ройгас» 5 мая ждет пасхальная ярмарка, где все желающие смогут попробовать фермерские продукты и приобрести сувениры.

А на ферме «Веселая корова» 4 и 7 мая для детей проведут мастер-классы детей по изготовлению пасхальных кексов и брускетт. А также гости увидят животных фермы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».