Подмосковные фельдшеры помогли мальчику с переломом руки при падении с самоката

Серпуховской бригаде скорой помощи поступил вызов из Одинцова. Семилетний мальчик по имени Артемий получил травму руки при падении с самоката. Фельдшеры подстанции оказали ребенку оперативную помощь, сообщили в подмосковном Минздраве.

«У мальчика оказался перелом нижнего конца лучевой кости. Наши медработники сделали обезболивание, провели иммобилизацию правой конечности и приложили холод на место травмы. Затем пострадавший был доставлен в Одинцовскую областную больницу для дальнейшего лечения», — рассказал руководитель регионального объединения № 10 скорой медицинской помощи Московской области Алексей Кобышев.

Мама мальчика Анастасия написала благодарность серпуховской скорой за успешное лечение сына. В ней она отметила профессионализм и терпение врачей. По ее словам, медики были внимательны и чутки к ребенку.

В подстанции подчеркнули, что оба фельдшера имеют большой опыт. У Елены Леоновой стаж 40 лет, у ее коллеги — 23 года. На скорой они работают уже пять лет.