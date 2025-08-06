Подмосковные фельдшеры подали свыше 60 заявок на участие в конкурсе профмастерства

В Московской области продолжается прием заявок на участие в профессиональной премии для среднего медицинского персонала. Организаторы получили уже более 60 анкет от фельдшеров, желающих побороться за главный приз в размере 200 тысяч рублей.

Премию «Подмосковный фельдшер» впервые провели в 2021 году.

«Такие мероприятия позволяют нам поддержать медицинских специалистов, давно работающих в регионе, и отметить их профессионализм. Прием заявок продлится до 15 августа», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участникам предстоит пройти целый ряд испытаний, в том числе ответить на вопросы, выполнить практические задания и решить ситуационные задачи.

Экспертная комиссия оценит профессиональные качества каждого претендента, а итоги конкурса подведут в декабре 2025 года.

Для участия в премии необходимо соответствовать нескольким требованиям: иметь медицинский стаж в учреждениях Министерства здравоохранения Московской области не менее пяти лет, из которых три года в текущей должности, и работать на полную ставку.

Заявку можно направить по электронной почте mz_momk1_sestra@mosreg.ru или принести лично в областной медицинский колледж.